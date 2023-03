I Carabinieri ritrovano un’auto rubata e denunciano il presunto responsabile

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato un pregiudicato 35enne del posto, per l’ipotesi di reato di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo, lo scorso 23 marzo, si sarebbe appropriato illecitamente di una autovettura che la legittima proprietaria aveva parcheggiato nei pressi della propria abitazione. […]

Successivamente, poco dopo la presentazione della denuncia, i Carabinieri in servizio di pattuglia avevano rinvenuto e riconsegnato l’autovettura alla proprietaria.

Le attività d’indagini intraprese dopo tale ritrovamento, tra cui l’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nei dintorni, hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza a carico del presunto responsabile che, per tale motivo, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.