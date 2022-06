I Carabinieri trovano un’autovettura rubata: deferito un 33enne

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara Due, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato 33enne del posto, per l’ipotesi di reato di ricettazione. In particolare, i Carabinieri avevano rinvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento […]

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Stazione di Mazara Due, con il supporto dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno deferito in stato di libertà un pregiudicato 33enne del posto, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

In particolare, i Carabinieri avevano rinvenuto nei pressi di una stazione di rifornimento nel quartiere popolare di Mazara Due, un’autovettura che risultava essere oggetto di un furto perpetrato pochi giorni prima.

Nella circostanza, i militari operanti, dopo aver restituito il veicolo al legittimo proprietario, hanno proseguito le indagini relative al reato commesso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala.

Grazie anche ad una attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi interessati, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 33enne, che si sarebbe trovato a bordo dell’auto rubata e che l’avrebbe abbandonata nel luogo in cui è stata rinvenuta successivamente.

Per tale motivo, l’uomo è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.