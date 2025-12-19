I cinque sì per un’azione cattolica dentro il mondo

MARSALA – Domenica 14 dicembre 2025 si è svolto nei locali della Parrocchia Sant’Anna di Marsala un incontro di riflessione e approfondimento sull’adesione all’Azione Cattolica con dei relatori d’eccezione. Per la prima volta nella storia della diocesi cinque presidenti diocesani, tra i precedenti e la Presidente attualmente in carica, in una tavola rotonda hanno condiviso delle riflessioni e l’esperienza in merito alle scelte fondanti dell’Azione Cattolica: la scelta religiosa, la scelta associativa, la scelta democratica, la scelta unitaria e la scelta educativa.

Francesco Crinelli (Presidente Diocesano dal 2014 al 2018) ha evidenziato il valore storico e l’attualità della scelta religiosa, attraverso di essa viene confermata la centralità della fede nella vita e l’importanza di coltivare l’interiorità per agire con efficacia nella storia. Non è una scelta del passato, ma una prospettiva del futuro che evidenzia anche l’importanza di tornare a essere impegnati nella buona politica come espressione di servizio e testimonianza nel mondo.

Enza Luppino (attuale Presidente Diocesana) ha parlato della scelta associativa come cuore della vita dell’Azione Cattolica. Il sì degli aderenti all’AC è un atto di libertà personale, un gesto consapevole e non automatico, ma è anche un impegno quotidiano. È un modello di fede non isolato, ma condiviso, che ci vede vivere in una comunità e in un gruppo perché la corresponsabilità è il cuore della scelta associativa. La scelta democratica parla di uno stile di un esercizio costante, come è stato evidenziato da Giuseppe Crinelli (Presidente Diocesano dal 1989 al 1995). Esprime la volontà di essere di tutti e per tutti nel servizio. L’Azione Cattolica ha rappresentato per molti e continua a rappresentare una scuola di vita, un luogo di relazione, confronto prossimità e responsabilità in cui ogni cristiano, ogni aderente, prende l’impegno di essere guida e di essere consigliere, responsabile delle persone che accompagna lungo la via.

Vilma Angileri (Presidente Diocesana dal 2002 al 2008) riporta il valore della scelta unita ria, un impegno costante nel vivere una vita associativa con adulti, giovani e ragazzi all’insegna dell’intergenerazionalità, che esprime il profondo valore del dialogo tra generazioni. In questo dialogo si può essere generatori custodendo il passato, come fanno gli adultissimi, risorsa preziosa per l’associazione e per tutta la società. L’Azione Cattolica, che fa convivere nella stessa associazione ragazzi, giovani e adulti, è un’esperienza di sinodalità, è un esercizio che permette uno stile di condivisione anche all’interno della parrocchia con le altre realtà presenti.

Infine Nicoletta Reina (Presidente Diocesana dal 1995 al 2002) ha ricordato come la scelta educativa sia quella fondante dell’Azione Cattolica e trasversale alle altre scelte che si richiamano costantemente e armonicamente nella quotidianità della vita associativa. La proposta formativa dell’Azione Cattolica è per tutti e per tutte le età. È un cammino che si struttura in modo organizzato e non improvvisato attraverso il metodo del gruppo. Formarsi significa mettersi in gioco, visto che oggi più che mai ci troviamo di fronte a un’emergenza educativa. Ecco che l’associazione può e deve essere laboratorio di santità, luogo di educazione alla speranza per essere testimoni gioiosi e dare forma al Vangelo con la nostra vita.

All’incontro, organizzato dalla Parrocchia Sant’Anna di Marsala hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni parrocchiali presenti in diocesi.