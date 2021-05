I Circoli Legambiente Crimiso di Castelvetrano e Valle del Belice insieme per Marinella di Selinunte

CASTELVETRANO – Domenica 16 maggio dalle ore 9,30 riunione a piazza Efebo per pulire la spiaggia. I soci volontari del Circolo Crimiso di Castelvetrano e del Circolo Valle del Belice insieme lo faranno Domenica 16 Maggio a cominciare dalle 9,30; appuntamento alle ore 9 in piazza Efebo: per motivi connessi all’emergenza pandemica è ovviamente obbligatorio […]