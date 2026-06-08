I Club Service donano un contributo alla Comunità Alloggio per Minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano

CASTELVETRANO – Una straordinaria dimostrazione di collaborazione e impegno sociale ha visto protagonisti i Club Service di Castelvetrano (Kiwanis, Rotary, Lions, Inner Wheel, Fidapa e Fildis ) che hanno unito le proprie forze per realizzare una serata di Carnevale solidale finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno della Comunità Alloggio per Minori “Il Gabbiano” di Castelvetrano. L’iniziativa, caratterizzata da una grande partecipazione e da un forte spirito di condivisione, ha permesso di raccogliere una significativa somma che è stata interamente devoluta alla struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’accoglienza, la tutela e il sostegno dei minori in situazioni di fragilità. I Club Service coinvolti desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, partecipando con entusiasmo e sensibilità.

Ogni contributo, piccolo o grande, ha rappresentato un gesto di vicinanza verso i ragazzi ospiti della comunità, confermando che la solidarietà è un valore capace di unire e generare speranza. Questa iniziativa rappresenta non solo un sostegno materiale, ma anche un messaggio di attenzione e affetto verso i giovani accolti da “Il Gabbiano”, affinché possano guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia.

I Club Service del territorio rinnovano il proprio impegno a promuovere attività e progetti che mettano al centro il bene comune, nella convinzione che la collaborazione sia la chiave per costruire una comunità sempre più inclusiva e solidale.