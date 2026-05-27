I consiglieri comunali eletti a Marsala alle amministrative del 24 e 25 maggio

MARSALA – Andreana Patti e’ il nuovo sindaco di Marsala che con una inequivocabile affermazione vince a primo turno e ottiene il premio di maggioranza. 15 sono i consiglieri comunali eletti della sua coalizione:
Si muove la città, 5 eletti: Lillo Gesone con 698 preferenze, Giovanni Maniscalco con 822, Marco Bonfratello con 569, Federica Meo con 562, Angela Caradonna con 500.
ComPatti per Marsala, 3 eletti: Gabriele Di Pietra con 841, Leo Orlando con 682, Daniele Bertolino con 632.
Pd 3 consiglieri eletti: Linda Licari con 970, Mario Rodriquez con 655, Piero Cavasino con 562.
ProgettiAmo Marsala, 2 eletti: Eleonora Milazzo con 721 voti, Piergiorgio Giacalone con 617.
Marsala Civica-Sud Chiama Nord, 2 eletti: Michele Gandolfo con 360 voti, e Rino Passalacqua con 314.
I consiglieri eletti della coalizione di Grillo
Massimo Griĺlo (che era il sindaco uscente), essendo arrivato secondo dopo Patti, ottiene di diritto il seggio di consigliere comunale a Sala delle Lapidi.
Questi sono i consiglieri eletti nella sua coalizione: 3 per Liberi, Giampaolo Abrignani eletto con 887, Maria Flavia Sammartano con 608, Massimo Fernandez con 575.
2 seggi per l’UDC : Gaspare Di Girolamo con 1866 voti e Pino Ferrantelli con 666.
I consiglieri eletti della coalizione Adamo
La coalizione di Giulia Adamo ottiene 3 seggi, 1 per Forza Italia, Enzo Sturiano con 1092 voti, 1 per Fratelli d’Italia, Francesco Carini con 761 preferenze, 1 per la Lega, Duilio Piccione con 571 voti.