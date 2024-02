I consiglieri di opposizione: “Partanna anno 2024: benvenuti nel Paese invisibile!”

PARTANNA – I consiglieri comunali di opposizione del Comune di Partanna hanno inviato a Kleos la seguente nota:

“Mentre i comuni d’Italia indossano l’abito più bello e accendono le loro vetrine alle BIT di Milano, promuovendo le meraviglie e la bellezza che ogni paese, piccolo o grande, possiede, Partanna spegne il faro della promozione del territorio, del turismo e della cultura, che da 10 anni ha illuminato l’intero territorio.

Il nostro paese rimane inspiegabilmente assente e invisibile a tutto e tutti.

Niente partecipazione alla Bit di Milano per quest’anno….Partanna rimane ai box per la fiera del turismo più importante d’Italia.

Nessun rilancio per la cittadina belicina, dunque, zero contatti con le agenzie, nessuna occasione per progettare un turismo programmatico e non mordi e fuggi, nessun approccio con tour operatur, privati, curiosi. Nulla di nulla.

Occasioni su occasioni perdute…irrimediabilmente.

Eppure da quel palco, coloro che siedono nella stanza dei bottoni, davano fiato a parole di speranza: non promuoveremo Partanna soltanto alla Bit ma anche in altre fiere internazionali… pronunciando nomi esotici di fantomatiche fiere.

In realtà la situazione è che è andata deserta la Bit e idem la World Travel Market di Londra tenutasi a novembre, che conta qualcosa come circa 4000 espositori …

La realtà è che c’è una mostra al Castello di Partanna, dedicata al Sanfilippo di cui nessun partannese è a conoscenza, i visitatori si contano sulle di dita di una mano, sono stati presentati un terzo dei libri rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, e che per stessa ammissione pubblica dell’assessore al ramo, le iniziative di Natale sono state un fallimento.

Viene da pensare che la cultura e’ di tutti. Il FARE cultura non è per tutti.

Quindi, con un senso di profondo sconforto e tristezza, siamo costretti ad ammettere che in questi mesi Partanna sta inverosimilmente imboccando la via dell’invisibilità, dell’anonimato, del silenzio e dell’accontentarsi di un nulla che richiede veramente poco sforzo”.

Il gruppo di opposizione.