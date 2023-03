I controlli del fine settimana: i Carabinieri denunciano 7 persone. Altre 7 sono state segnalate alla Prefettura

MARSALA – Nel corso del fine settimana che si è appena concluso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno condotto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri di Palermo.

Le diversificate attività svolte dai Carabinieri hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 7 persone che sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria per varie ipotesi di reato.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato un 29enne poiché, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, avrebbe sottratto generi alimentari da un supermercato del marsalese, mentre un 55enne avrebbe violato gli obblighi per la custodia di beni oggetto di confisca prefettizia. Altre due persone, di 55 e 36 anni, sono state denunciate poiché sorprese ad abbandonare rifiuti speciali in un appezzamento di terreno incolto.

Durante i controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati un 42enne e un 26enne, trovati in possesso rispettivamente di un bastone in legno e di un coltello a serramanico di genere vietato, e un 24enne che è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto. Sia il veicolo che le armi bianche sono state sequestrate.

Nello stesso contesto operativo, sono state segnalate 7 persone alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti, con il contestuale sequestro di complessivi 5 gr di hashish, 1 gr di cocaina e 3 di marijuana.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.