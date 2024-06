I fratelli Sorce realizzano una pizza in onore di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025

AGRIGENTO – I fratelli Sorce hanno deciso di realizzare una pizza in onore di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, e di uno dei suoi figli più celebri, Empedocle il filosofo degli elementi naturali.

Il progetto della “pizza marinara bianca di Empedocle” si può interpretare come un’estensione metaforica dei suoi principi filosofici. Infatti potremmo concepire questa pizza come una vera e propria opera culinaria che incarna l’armonia e l’equilibrio degli elementi attraverso il colore bianco.

Uno degli elementi che rende unica la pizza marinara di Empedocle è la salsa bianca. Quando si pensa alla marinara ci si immagina a una pizza al pomodoro. In questo caso, invece, ciò che si vede immediatamente è una pizza con una salsa al pomodoro bianca sulla quale si adagiano un giro d’olio extra vergine di oliva, del basilico, dell’aglio leggermente dorato e una spolverata di sale marino. La particolarità di questa creazione è proprio la salsa di pomodoro bianca, realizzata in modo molto particolare. “Dopo aver frullato i pomodori in modo grossolano – racconta Filippo Sorce – vengono messi in una pentola e coperti con dell’acqua. Una volta arrivati a ebollizione vengono filtrati in una ciotola attraverso una garza alimentare. Le prime gocce che cadono nel contenitore sono bianche. Le raccogliamo, dopodiché le emulsioniamo con un mixer ad immersione. In questo modo, si avrà una salsa bianca dall’intenso sapore di pomodoro che rende la pizza unica”.