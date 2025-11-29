I lavori del consiglio comunale, come altre volte, si sono potuti svolgere grazie alla presenza della minoranza

PARTANNA – “Ancora una volta i lavori del consiglio comunale si sono potuti svolgere grazie alla presenza della minoranza!”. Sono queste le parole del consigliere di opposizione Massimo Cangemi a commento della seduta di consiglio di ieri (28 novembre), che, convocata con diversi punti all’odg alle ore 16, è stata sospesa per un’ora come prescrive il regolamento per mancanza del numero legale, poiché la maggioranza non è stata autosufficiente. La stessa cosa si è verificata in seno alla commissione bilancio e in commissione urbanistica dove la minoranza è stata determinante per la regolarità della seduta. “Grazie al senso di responsabilità dimostrato ancora una volta – ha continuato Cangemi – si sono svolti i lavori ed è stato possibile approvare la maggior parte dei punti all’odg compresa una variazione di bilancio contenente un nostro emendamento destinato alla manutenzione delle fognature (servizio idrico integrato). Un altro importante punto approvato ha riguardato la modifica al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025-2027 al Programma Triennale del Fabbisogno del personale per l’anno 2025 che prevede l’assunzione della figura dell’Assistente sociale finanziata in capo al Distretto Socio Sanitario D54. “Abbiamo espresso la nostra soddisfazione – ribadisce ancora Cangemi a nome della minoranza consiliare – in funzione del fatto che dall’inizio della consiliatura ci siamo battuti per il raggiungimento di questo importante traguardo. La nostra azione continua senza sosta, con determinazione, per la nostra Partanna”.