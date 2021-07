I partner del progetto PANT-AID incontrano la comunità pantesca negli eventi del 15 e 16 Luglio 2021

PANTELLERIA – A metà del mese di Luglio 2021 i partner del progetto PANT-AID terranno una serie di incontri per mostrare i risultati ottenuti finora e per promuovere le attività di formazione che saranno avviate a breve. Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud e coordinato da UILDM Mazara del Vallo, mira a valorizzare […]

PANTELLERIA – A metà del mese di Luglio 2021 i partner del progetto PANT-AID terranno una serie di incontri per mostrare i risultati ottenuti finora e per promuovere le attività di formazione che saranno avviate a breve. Il progetto, finanziato da Fondazione con il Sud e coordinato da UILDM Mazara del Vallo, mira a valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Isola di Pantelleria tramite la mitigazione dei rischi ambientali specifici e la diffusione di consapevolezza in merito, sia nella popolazione residente che attraverso campagne mirate ai turisti in arrivo.

Partners del progetto PANT-AID sono l’Ente Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria, il Circolo Legambiente Lojacono, il Consorzio Solidalia e Resilea – Associazione di Promozione Sociale.

Ecco il calendario degli incontri previsti per il 15 ed il 16 Luglio 2021:

“Gestione e Prevenzione dei Rischi Ambientali del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria: il punto della situazione” – Museo Geo Naturalistico di Punta Spadillo, 15 Luglio 2021 dalle ore 10:30.

“ResileaFest: La comunità si fa impresa” – Giardino pantesco tenuta Santa Teresa – Località Sibà, 15 Luglio 2021 dalle ore 21:00.

“Creazione di impresa, green jobs e turismo sostenibile” – Sede del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 16 Luglio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

L’avvio dei corsi è previsto per Ottobre – Novembre 2021 e durante l’evento sarà possibile pre-iscriversi e ricevere maggiori informazioni riguardo i loro contenuti e modalità di accesso.