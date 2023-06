I premiati del concorso fotografico : “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”

CASTELVETRANO – Sono stati assegnati i premi del Concorso fotografico “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”. ideato e organizzato dal Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte. Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, e articolato in due tematiche (“Uno sguardo sul Belice”; “Celebrazioni in “monumento”) ha avuto come primi classificati, per […]

CASTELVETRANO – Sono stati assegnati i premi del Concorso fotografico “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”. ideato e organizzato dal Club per l’Unesco di Castelvetrano Selinunte. Il concorso, circoscritto al solo territorio della “Valle del Belice”, e articolato in due tematiche (“Uno sguardo sul Belice”; “Celebrazioni in “monumento”) ha avuto come primi classificati, per la sezione adulti, Corona Mileba con una foto dal titolo “Con gli occhi all’insù”, secondi e terzi rispettivamente Elena Biondo e Patrick Cirrincione; per la sezione giovani, Gabriele Cannova con una foto dal titolo “Il profumo della nostra terra”, secondi e terzi rispettivamente Sara Pizzitola e Andrea Tosto.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Partanna il 2 giugno scorso nelle Scuderie del Castello Grifeo.

La giuria è stata la seguente: Presidente, Fiorenza Castrenze Ezio, Segretario Regionale U.I.F.; Componenti, D’Andrea Bruno, fotografo, content creator e social media manager; Monaco Valeria, docente di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche presso il Liceo Artistico Galilei Campailla di Modica.

Ai vincitori del concorso fotografico sono stati assegnati i seguenti premi messi in palio:

ADULTI

1° classificato: un soggiorno per due persone (con pernotto);

2° classificato: una cena per due persone;

3° classificato: una cesta di prodotti tipici del territorio belicino.

GIOVANI (scuole primarie e secondarie)

1° classificato: un buono EURONICS di euro 200,00;

2° classificato: un buono EURONICS di euro 100,00;

3° classificato: un buono EURONICS di euro 50,00.

Numeroso il pubblico presente alla manifestazione arricchita da intervalli di intrattenimento.