I premiati della XXVII edizione del Premio Nazionale di Poesia e Letteratura “Città di Partanna – Giuseppe Tusa”

PARTANNA – Questi sono i premiati delle quattro sezioni del concorso (poesia in lingua italiana, poesia in dialetto siciliano, racconto/novella e poesia studenti) della XXVII edizione del Premio Nazionale di Poesia e Letteratura “Città di Partanna – Giuseppe Tusa” la cui cerimonia conclusiva si è tenuta recentemente al Castello Grifeo:

Sezione A – Poesia in lingua italiana, il primo premio è stato assegnato a Giuseppe La Spina, autore della poesia “Avrò il tuo coro”. Il secondo posto è andato a Pietro Vizzini con “Gli angeli di Gaza”, il terzo premio è stato conferito a Francesco Billeci per “A Marisa Leo”.

Sezione B – Poesia in dialetto siciliano, ha ottenuto il primo posto Giuseppina Cassarà con “Cogghiu stiddi”. Al secondo posto si è classificata Rosanna Vicari con “U surfararu”, mentre il terzo premio è stato assegnato a Santina Paradiso per “Vita di stintu”.

Sezione C – Racconto/Novella, il primo premio è andato a Rosario Riccobono con “Il ragazzo che parlava con il vento”. Il secondo posto è stato attribuito a Francesca Daccò per “Iudicium vitae”, il terzo premio è stato assegnato a Onofrio Finazzo con “Tra sogno e realtà”.

Sezione D – Poesia Studenti, il primo premio è stato conferito a Maria Laura Gullo per “L’essenza dello za’atar”, seguita da Matilde Gullo con “Che sia famiglia”, mentre il terzo posto è andato a Nathan Titone per “La luna”.

Numerose e prestigiose anche le menzioni e i premi speciali, che hanno arricchito il valore complessivo della manifestazione. Il Premio Sensibilità Poetica “Giuseppe Tusa” per la poesia è stato assegnato a “Le rose di Kiev” di Pietro Vizzini, “La prima lettera dell’alfabeto” di Stefano Baldinu, “A Gaza” di Giovanni Cazzato, “Bellezza ciao” di Pietro Garuccio, “La luce dell’uomo” di Vincenzo Parisi, “Un amore fa” di Alessia Guarraci, “Le cose che non vedo” di Grazia Arena, “L’universo” di Vito Falco, “La mia cura” di Elisabetta Ternullo, “La casa addormentata” di Giovanna Drago, “Il sogno di te” di Carlo Di Carlo e “Sussurro di Poesia” di Vito Mezzapelle.

Il Premio Speciale della Giuria è stato conferito a “Chimera” di Sebastiana Aliberti, mentre ulteriori riconoscimenti sono andati a opere come “Cuore, mente, anima” di Alessandra Francesca Paola, “Dove l’amore sanguina lento” di Luigi Specchio, “Errante nell’inconscio” di Andrea Lazzara, “Il calore di un cuore siciliano”, poesia dedicata a Giuseppe Tusa di Laura Ficco, “Giro di condotta” di Fina D’Ignoti, “È notte” di Mario Caroppo, “La mia anima” di Maria Rita Crifasi, “Mare Nostrum” di Giuseppe Macauda, “Le stelle” di Simona Sciacca, “La promessa” di Giuseppe Folisi e “Una giornata solare” di Giovanni Scardina.

Le menzioni speciali di pubblicazione hanno inteso riconoscere il valore di testi quali “Figlio della terra” di Rosario Riccobono, “Muti silenzi” di Rosanna Vicari, “Nodi di vento” di Lolita Rinforzi, “Parole di libertà” di Francesca Caronna, “Piaga” di Giuseppe La Spina, “Sono” di Giuseppina Cuddè, “Sulle tue orme” di Antonino Causi e “Irraggiungibile” di Vincenzo Asaro. La Targa “Benedetto Molinari la Grutta” per la poesia dialettale è stata assegnata a opere come “Silenziu” di Giovanna Drago, “Madunnuzza bedda” di Cetti Perrone, “Lu mircatu di li pisci” di Giacomo Sciuto, “Ricurdannu me patri” di Angelo Valenti, “Ti vogghiu beni mamma mia” di Dario Agueli, “Mari Miditirraniu” di Salvatore Previti, “Ti vogghiu beni assai cara terra mia” di Antonino Causi e “Focu ranni” di Jana Carcara.

Per la narrativa, “La cantante” di Rosaria Carbone ha avuto il Premio sensibilità poetica G. Tusa, il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato ad “Alina e Dumbo” di Giuseppe La Rocca, mentre ulteriori riconoscimenti hanno interessato “La tombola napoletana (’A smorfia)” di Lucia Ruocco e “Notte di Carnevale” di Francesco Bianco. La menzione speciale di pubblicazione per il racconto è andata a “Un posto per la notte” di Gaspare Falcetta.

Infine, per la Sezione Studenti, il Premio Sensibilità Poetica “Giuseppe Tusa” ha riconosciuto opere come “Barriere” di Arianna Chiantia, “L’uomo nero” di Nicole Nastasi e “Sempre in tempo” di Virginia Pistone, “Binario 23” di Maria Sanfilippo, “Amica luna” di Alice Pirri; per il racconto sono stati premiati “Il leone nuotatore” di Erica Cingano e “Il regno della fotografia perduta” di Lucia Giambarresi. La Targa “Benedetto Molinari la Grutta” è stata assegnata a “Me nonnu Ninu” di Marta Pizzo.

Al centro della serata, condotta da Vittoria Abbenante, il ricordo di Giuseppe Tusa, a cui è stato intitolato il Premio, organizzato dall’Associazione artistica il Sipario, guidata da Piero Ingoglia. Presenti la moglie Francesca, le figlie, i generi ed i nipoti. L’intrattenimento musicale è stato a cura di Maria Teresa Clemente e Franco Giacomarro, la Direzione artistica è stata affidata ad Anna Maria Varvaro. Apprezzata dal pubblico la performance del medico-comico Antonio Panzica. Questa la Commissione giudicatrice, presieduta dal professor Antonio Fundarò: Francesco Camagna, Franco Giacomarro, Gianfranco Perriera, Vincenzo Bussa, Vincenzo Aiello, Rossana Asaro, Mino Lezzi e Francesca Patitucci.







