I primi quattro podisti che hanno raggiunto il traguardo dell’11^ Corriavis di Partanna

PARTANNA – Sono studenti giovanissimi i primi quattro atleti che hanno raggiunto il traguardo dell’11^ Corriavis: sono nell’ordine di classifica Giuseppe Gullo, 17 anni, dell’ITC, (in 23 minuti di corsa, tempo ancora non ufficiale perché la gara è ancora in corso quando scriviamo), Alberto Rametta, 17 anni, Liceo Scientifico, Flavio Giancana, 19 anni, Itc, Domenico Randazzo, 17 anni, Itc. Abbiamo indicato i primi quattro per la cronaca, in realtà la gara podistica, organizzata dall’AVIS di Partanna col patrocinio del Comune, non è competitiva e ad essa hanno partecipato in tanti: bambini, ragazzi, adulti, famiglie. Soddisfatti gli organizzatori alla loro undicesima fatica.