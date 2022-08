I ragazzi della 5^B di 32 anni fa del “Ferrigno” hanno festeggiato la ricorrenza assieme ai docenti di allora

CASTELVETRANO – Dopo 32 anni dal diploma di ragioneria i ragazzi della 5 B, anno scolastico 1989/1990, dell’Istituto tecnico commerciale G.B. Ferrigno di Castelvetrano, si sono ritrovati presso il ristorante la Giummara di Salemi per una cena conviviale. La particolarità della serata è stata la presenza di alcuni insegnanti tra cui la prof.ssa di inglese Leonarda Giorgi, il professore Gaetano Mangiaracina , Il professor Polizzi, i professori di educazione fisica (coniugi Cavarretta ). La serata è trascorsa, all’insegna dei ricordi del periodo scolastico e dello spirito giovanile che animava il contesto della classe . A fine serata la prof.ssa Giorgi, visibilmente emozionata, a nome di tutti i professori, ringraziava gli ex studenti per la bella serata trascorsa assieme e per l’inaspettato invito ricevuto.

Stefano Caruso