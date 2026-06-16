I ragazzi dell’A.C.R. vincono il torneo interparrocchiale 2026

MAZARA DEL VALLO – I ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno vinto il torneo di calcetto “Interparrocchiale 2026”. Il torneo di calcio a 5 è stato organizzato e disputato presso il campo sportivo dell’oratorio della Parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo lo scorso week end, 5-6-8 giugno 2026.

Alla II Edizione del torneo, dal titolo “Uniti per costruire la pace”, che è un’importante iniziativa sportiva di aggregazione giovanile che coinvolge diverse comunità parrocchiali della diocesi, hanno partecipato le squadre provenienti da

Parrocchia San Lorenzo Mazara;

Parrocchia Santa Rosalia Mazara;

Parrocchia Madonna del Paradiso Mazara;

Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, Azione Cattolica Ragazzi.

Al termine del quadrangolare di calcio disputato nelle tre giornate, a vincere il torneo sono stati i Ragazzi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Santa Maria di Gesù guidati dai due mister educatori Salvatore Gianquinto e Luciano Gancitano e accompagnati dalla Responsabile A.C.R. Antonella Rubino.

Domenica 14 giugno u.s. i ragazzi sono stati ricevuti in parrocchia dal parroco don Giuseppe Lupo che ha voluto dare loro una benedizione particolare con l’augurio che lo sport porti sempre buoni risultati di rispetto e condivisione fraterna a prescindere da quelli che si ottengono in campo.

Di seguito i ragazzi che hanno partecipato: Luca Margiotta, Marco Salvo, Vincenzo Cancemi, Pietro Pastore, Giuseppe D’Amico, Daniel Ingargiola, Luigi Fratello, Giovanbattista Dilluvio, Vincenzo Colorito, Dario Fratello e Hamza Rmouli.

L’ Azione Cattolica parrocchiale ringrazia di cuore questi ragazzi che si sono impegnati a partecipare a questo torneo particolare dal titolo “Uniti per costruire la pace” in un momento storico dove ancora oggi è difficile pronunciare la parola pace da parte dei potenti del mondo.

