I servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel mese di febbraio 2026

TRAPANI – Nel mese di febbraio 2026, come disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, d’intesa con i Sindaci del territorio, e declinato in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 45 servizi straordinari del territorio che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”.

Sono stati effettuati n. 6.085 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 34 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e n. 1 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90.

Sono state accertate n. 590 violazioni delle norme del Codice della Strada, di cui n. 4 per eccesso di velocità, n. 8 per guida in stato di ebbrezza, n. 8 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 114 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 13 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 12 per circolazione senza uso del casco, n. 17 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 157 per circolazione con veicolo senza revisione.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazioni sono stati n. 11 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 104 per circolazione senza assicurazione, n. 8 per assicurazione scaduta e n. 40 per altri motivi.

Sono state impiegate per il controllo di strade e autostrade n. 304 pattuglie, che hanno controllato n. 1940 persone, n. 1345 veicoli e contestato n. 492 infrazioni. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state n. 4. Sono state ritirate n. 22 patenti di guida e n. 39 carte di circolazione. Sono stati infine decurtati n. 843 punti sulla patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati n. 1122, di cui n. 1 sanzionato per guida in stato di ebbrezza; n. 2 conducenti sono stati denunciati per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Nel settore del trasporto professionale, sono stati controllati n. 133 veicoli pesanti, accertando n. 76 infrazioni.

L’espletamento di attività di Polizia giudiziaria ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente n. 11 persone in stato di libertà.

Nello stesso periodo, gli esercizi pubblici controllati sono stati n. 3: un’attività di autonoleggio, un’attività di autosalone e un’officina meccanica.

Inoltre, a seguito del controllo di un cantiere stradale sulla SP21 è stato elevato contesto contravvenzionale ai sensi dell’art. 21 del Codice della strada (Opere, depositi e cantieri stradali).

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese di febbraio, ha sottoposto n. 20 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n. 14 sono risultate irregolari: n. 1 nell’edilizia, n. 1 nell’industria e n. 12 nel terziario e commercio. Sei persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nei fine settimana sono proseguiti serrati i controlli interforze ad alto impatto, con il concorso di personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e con l’impiego di militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nelle aree della movida dei comuni di Alcamo, Castelvetrano, Marsala e Mazara del Vallo.

Risultano:

● N. 402 persone identificate (di cui n. 58 con precedenti di polizia e n. 7 extracomunitari);

● N. 192 veicoli controllati;

● N. 6 violazioni al Codice della Strada accertate.

Da n. 25 servizi nei comuni di Trapani, Alcamo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, anche nelle aree della movida e con l’impiego dei militari dell’Esercito “Strade Sicure”, risultano:

● N. 294 controlli su strada;

● N. 48 sanzioni elevate;

● N. 31 persone deferite all’A.G. (di cui n. 1 straniero);

● N. 9 persone arrestate (di cui n. 2 minori);

● N. 22 sequestri (n. 3 di armi e sostanze stupefacenti tipo marijuana, hashish e crack)

● N. 15 soggetti segnalati alla Prefettura di Trapani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 60 provvedimenti di sospensione, di cui n. 11 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 9 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), n. 16 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada e n. 24 per altre violazioni al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di febbraio n. 24 colloqui e notificato n. 24 convocazioni, emanando n. 15 provvedimenti sanzionatori e n. 5 formali inviti. Nello stesso mese le segnalazioni sono state n. 41.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati disposti n. 6 provvedimenti di divieto di detenzione armi ed è stato emesso un provvedimento art. 94 bis (colture viticole e vitivinicole) e sono stati emessi n. 2 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo, dai quali sono scaturiti n. 3 esiti interdittivi in BDNA: associazione culturale e produzione di prodotti di panetteria freschi.

Sono state inserite negli elenchi della White List n. 14 ditte.

Nel decorso mese di febbraio, sono stati emessi n. 6 decreti prefettizi di revoca dell’accoglienza nei confronti degli immigrati, per allontanamento.

Con riferimento al contenuto della direttiva del Ministero dell’Interno in merito ai controlli di sicurezza di pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo ed in esito alle determinazioni assunte in sede di C.P.O.S.P. e di dedicato Tavolo Tecnico, nel mese di febbraio 2026, sono stati effettuati controlli congiunti, con personale delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei VV. F. e delle locali Polizie Municipali, nonché con personale tecnico del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e SIAV (Servizio Igiene degli Ambienti di Vita) dell’ASP nei comuni di Trapani, Marsala, Alcamo, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano e Petrosino nel corso dei quali è emerso che taluni locali controllati erano carenti in merito alle dotazioni prescritte dalla normativa antincendi, alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e igienico sanitaria e dalle licenze rilasciate degli enti competenti.

All’esito dei controlli sono state applicate diverse sanzioni amministrative.

In particolare, a Trapani si è proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria il titolare di un ristorante e, nel contempo, sono state applicate sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal Comune e per la mancata adozione delle misure di prevenzione incendi, con diffida formale a mettersi in regola entro 7 giorni dalla contestazione. A Marsala l’amministratore unico di un’attività commerciale, priva di licenza ex art. 68 T.U.L.P.S. per lo svolgimento delle serate danzanti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. A Castellammare del Golfo, il Sindaco ha ordinato la sospensione immediata dell’attività, assegnando il termine di 30 giorni per il ripristino dei requisiti mancanti o per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati.