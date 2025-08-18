I servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel mese di luglio

TRAPANI – Nel mese di luglio 2025, nell’ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i Sindaci del territorio, declinati in ordinanze del Questore, le Forze dell’Ordine hanno posto in essere n. 92 servizi straordinari che hanno riguardato il Capoluogo e i comuni della provincia, con il concorso delle Specialità, delle Polizie locali e del personale dell’Esercito italiano impegnato nell’operazione “Strade sicure”, con n. 75 persone identificate, di cui 30 straniere e n. 24 veicoli controllati.

Sono stati effettuati n. 5.710 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, sono state segnalate n. 36 persone alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate n. 4 persone ai sensi dell’art. 73 dpr 309/90. Sono state tratte in arresto n. 16 persone, di cui n. 1 straniera e n. 75 persone sono state deferite in stato di libertà, di cui n. 10 stranieri e n. 1 minore.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di luglio sono state accertate n. 637 infrazioni, di cui n. 2 per eccesso di velocità, n. 26 per guida in stato di ebbrezza, n. 5 per guida sotto l’effetto di stupefacenti, n. 83 per circolazione con assicurazione scaduta, n. 9 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, n. 29 per circolazione senza uso del casco, n. 18 per circolazione senza cinture di sicurezza e n. 141 per circolazione con veicolo senza revisione. Sono stati rilevati n. 45 incidenti.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada, nel decorso mese di luglio, sono stati n. 11 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, n. 78 per circolazione senza assicurazione, n. 2 per assicurazione scaduta e n. 43 per altri motivi.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel corso del mese, ha sottoposto n. 28 aziende a vigilanza/ispezione delle quali n.17 sono risultate irregolari, di cui n. 2 nell’edilizia, n. 1 nell’agricoltura, n. 2 nell’industria, n. 4 nel commercio e n. 8 nel terziario. N. 3 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari.

Nell’ambito dei provvedimenti relativi ai servizi per la tutela ambientale, nel mese di luglio si è registrata 1 provvedimento per abbandono di rifiuti nel territorio di Mazara del Vallo, con n. 2 persone denunciate.

Nello stesso periodo la Questura di Trapani ha adottato i seguenti provvedimenti:

N. 14 avvisi orali;

N. 8 fogli di via;

N. 6 ammonimento del Questore;

N. 1 DASPO urbano;

N. 1 DACUR.

Proseguono serrati i controlli interforze su un ampio tratto del percorso della movida, svolti nei fine settimana del decorso mese di luglio, nei comuni di Trapani, Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito Lo Capo risultano:

N. 757 persone identificate (di cui n. 9 straniere);

N. 317 veicoli controllati;

N. 58 violazioni al Codice della Strada accertate;

N. 2 sequestri amministrativi di veicoli;

N. 1 persona deferita in stato di libertà.

Dai servizi nei comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Vita, Salemi, Erice, Favignana, Paceco, Misiliscemi, Trapani e Valderice risultano:

N. 136 controlli su strada;

N. 25 sanzioni elevate;

N. 13 persone deferite all’A.G.;

N. 3 persone arrestate;

N. 14 sequestri

sequestri di stupefacenti: g 7.628,00 di hashish, g 3.825,00 di cannabis indica, g 679,00 di marijuana, g 101,00 di cocaina, g 269,11 di crack;

N. 9 di armi

N. 10 soggetti segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti;

Nello stesso periodo, l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente n. 70 provvedimenti di sospensione, di cui n. 14 ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool), n. 3 ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 30 per altre violazioni al Codice della Strada, di cui n. 23 per uso di telefoni o altri apparecchi alla guida, sanzionati ai sensi dell’art. 173, comma 3 bis del Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato nel mese di luglio n. 10 colloqui e notificato n. 18 convocazioni, emanando n. 8 provvedimenti sanzionatori e n. 5 formali inviti.

Nell’ambito dell’attività amministrativa di questa Prefettura, sono stati emessi n. 5 provvedimenti di contenuto interdittivo da cui sono discese n. 10 certificazioni antimafia di contenuto interdittivo (coltivazioni delle viti, allevamento di ovini e caprini, vendita al dettaglio di frutta e verdura e onoranze funebri) e sono state inseriti negli elenchi della White List n. 51 ditte.

Con riferimento ai servizi di prevenzione e controllo operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” la Capitaneria di Porto di Trapani, nel corso del mese di luglio ha effettuato n. 2.026 controlli, di cui n. 596 diporto, n. 453 demanio, n. 206 traffico e n. 124 stabilimenti balneari, n. 103 verbali amministrativi e n. 1 notizia di reato.

Nell’ambito della stessa operazione la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nello stesso mese, ha elevato n. 6 processi verbali di accertamento e contestazione a carico di concessionari di stabilimenti balneari e n. 10 processi verbali di accertamento e contestazione a carico di conduttori di unità da diporto.