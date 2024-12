PARTANNA – Si è registrata ieri (3 dicembre) una Iniziativa di solidarietà, di impegno e di amicizia comune che ha visto impegnati I titolari delle attività di via Gramsci con i dipendenti e le famiglie riunitisi in festa per una serata di allegria natalizia nella pizzeria cittadina “Strapizzami”. Una sessantina di giovani e meno giovani sono riusciti così a svagarsi e divertirsi, fraternizzando in un momento particolare come quello natalizio.