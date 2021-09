I Verdi sulla questione di Pantelleria

PALERMO – Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi – Europa Verde ha dichiarato sulla vicenda di Pantelleria: “Ancora una tragedia, ancora vittime del clima sempre più estremo, anche e soprattutto nel Mediterraneo. Mentre esprimo, anche a nome dei Verdi, il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie e alla comunità di Pantelleria, non posso non […]

PALERMO – Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi – Europa Verde ha dichiarato sulla vicenda di Pantelleria: “Ancora una tragedia, ancora vittime del clima sempre più estremo, anche e soprattutto nel Mediterraneo. Mentre esprimo, anche a nome dei Verdi, il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie e alla comunità di Pantelleria, non posso non rivolgere un appello alla politica a tutti i livelli, perché si rifletta sulle nostre responsabilità, su quanto abbiamo fatto e quanto possiamo e dobbiamo fare perché si inverta la rotta, affinché non si sottovaluti più la gravità della questione ambientale e non si ripetano più queste tragedie”.