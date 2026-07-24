I vigili del fuoco Uil Fp Trapani aderiscono allo sciopero nazionale del 25 luglio”inaccettabile rischiare la vita senza tutele adeguate”

TRAPANI – Anche il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani parteciperà allo sciopero nazionale indetto per domani, sabato 25 luglio, dalle ore 15 alle ore 18. La protesta giunge a seguito della rottura del tavolo di conciliazione e punta l’indice contro un rinnovo contrattuale ritenuto del tutto insufficiente a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori e a riconoscere le specificità della professione.

“Le carenze di organico sul nostro territorio, il mancato riconoscimento del rischio professionale e salari inadeguati non sono più tollerabili” afferma Ferruccio Lamelia, responsabile provinciale UIL FP Vigili del Fuoco di Trapani.

E continua: “In ambito locale, la situazione è resa critica dai carichi di lavoro e dalla mancanza di tutele sanitarie adeguate per un lavoro riconosciuto come altamente usurante. In particolare, i vigili del fuoco di Trapani affrontano regolarmente turni estenuanti per gestire le emergenze legate agli incendi boschivi, aggravati dall’erosione degli stipendi a causa dell’inflazione e dell’IRPEF regionale e comunale. Per quel che riguarda i rischi per la salute i lavoratori operano quotidianamente a contatto con fumi tossici, nanoparticelle e sostanze cancerogene. Nonostante ciò, i rischi oncologici e cardio-circolatori continuano a non essere riconosciuti come malattie correlate al servizio”.

L’obiettivo principale della mobilitazione è quello di riaprire un tavolo di confronto costruttivo con il Governo, richiedendo misure concrete su decontaminazione, tutela della salute e valorizzazione economica del personale.

La UIL FP VVF precisa che lo sciopero si svolgerà nel pieno rispetto della normativa sui servizi pubblici essenziali. Tutti gli interventi di soccorso urgente e le prestazioni indispensabili previste dalla legge saranno regolarmente garantiti per tutelare l’incolumità della popolazione.