I Vincitori della Gara di Targa Florio 2026

PALERMO – I Vincitori 2026 della Gara di Targa Florio Nazionale (CIAR) che è la sezione principale della competizione moderna, valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR), sono stati Roberto Daprà e Luca Guglielmetti (su Skoda Fabia RS Rally2). I vincitori della sezione siciliana valevole per la Coppa Rally di 9ª Zona (CRZ) 2026 sono stati Andrea Nastasi e Teresa Stanca su Škoda Fabia RS Rally2. I vincitori della Sezione Storica (Targa Florio Historic Rally) valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), sono stati Salvatore “Totò” Riolo e Nicola Catania (nella foto) su Subaru Legacy. Con questo trionfo, l’idolo di casa Totò Riolo ha raggiunto la leggendaria quota di 11 vittorie personali alla Targa Florio.