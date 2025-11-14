“Identità Perdute”: Ester Rizzo presenta “Camicette bianche. Oltre l’8 marzo”

TRAPANI – Prosegue il viaggio culturale di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS con il sostegno della Regione Siciliana, dell’ARS e del Ministero della Cultura. Domani, sabato 15 novembre, alla Chiesa di Sant’Alberto (via Garibaldi, Trapani – ore 17), sarà ospite Ester Rizzo, giornalista e autrice tra le voci più autorevoli della ricerca storica legata alle vicende femminili.

Rizzo presenterà la nuova edizione aggiornata di “Camicette bianche. Oltre l’8 marzo”, primo studio italiano dedicato al tragico incendio della Triangle Waist di New York, il 25 marzo 1911. Un rogo che costò la vita a 146 lavoratori, tra cui 126 donne e ben 38 italiane, e che avrebbe poi dato origine alla Giornata Internazionale della Donna.

Nel suo lavoro, con una scrittura che intreccia rigore documentario ed emozione narrativa, l’autrice restituisce identità, nomi e storie a vittime rimaste troppo a lungo nell’ombra. Una ricerca durata anni, condotta tra archivi, testimonianze e discendenti, che ha portato alla scoperta di nuove informazioni, riconoscimenti e intitolazioni nei comuni natali delle donne coinvolte.

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti.

La rassegna proseguirà il 22 novembre con Marco Valle e il suo “Andavano per mare”.