“Identità Perdute”: Italo Bocchino presenta “Perché l’Italia è di destra”

TRAPANI – La terza edizione di Identità Perdute, rassegna promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS con il sostegno della Regione Siciliana, dell’ARS e del Ministero della Cultura, arriva al suo nuovo appuntamento.

Domani, domenica 30 novembre, sarà Italo Bocchino il protagonista dell’incontro dedicato alle dinamiche politiche italiane e al suo ultimo saggio, “Perché l’Italia è di destra”.

L’evento si terrà eccezionalmente al Museo San Rocco, in via Nunzio Nasi 1 a Trapani, con inizio alle ore 17.30.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il percorso di Identità Perdute si chiuderà il 5 dicembre con Ruggero Razza e “Il Piano Mattei”.