Il 13 giugno festa dello sport trapanese col Basket in serie A e col calcio in serie C

TRAPANI – Dopo la vittoria nella Supercoppa LNP e dopo aver dominato la regular season, arriva la storica promozione nella massima serie per la Pallacanestro Trapanese. Il Trapani Shark, nella finale del tabellone argento, chiude i giochi per 3 gare a 1 contro la Fortitudo Bologna e disputerà il prossimo campionato nella Serie A del Basket dopo ben 32 anni.

Per celebrare questo successo e la contestuale promozione in serie C del Trapani Calcio (94 punti senza sconfitte) è stato organizzato il “Party Granata” che si terrà allo stadio provinciale di Trapani giovedì 13 Giugno. L’evento, programmato per le ore 21, allo Stadio Provinciale, sarà condotto da Barbara D’Urso e Francesco Facchinetti e vedrà la partecipazione della cantante Elettra Lamborghini. Prima dell’evento, alle 19,30, due autobus scoperti con le formazioni effettueranno un giro della città per il saluto ai tifosi.

Alessandro Baroli