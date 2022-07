Il 13 luglio Ex voto. Artisti per Rosalia, omaggio alla città di Palermo e alla sua patrona

PALERMO – All’interno del progetto Ex voto. Artisti per Rosalia inaugura il giorno 13 luglio 2022 alle ore 16.00, Giardino di Transizione, storytelling concept con Bruno Melappioni ideato da Rossana Danile, in continuità concettuale con lo spazio Astratte Ri-Generazioni curato da Giusy Emiliano. Ex voto. Artisti per Rosalia è un omaggio alla città di Palermo […]

PALERMO – All’interno del progetto Ex voto. Artisti per Rosalia inaugura il giorno 13 luglio 2022 alle ore 16.00, Giardino di Transizione, storytelling concept con Bruno Melappioni ideato da Rossana Danile, in continuità concettuale con lo spazio Astratte Ri-Generazioni curato da Giusy Emiliano.

Ex voto. Artisti per Rosalia è un omaggio alla città di Palermo e alla sua patrona: i due palazzi ai Quattro Canti di proprietà di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona ospiteranno una collettiva di 87 artisti e 12 percorsi, a cura di Andrea Guastalla, per raccontare l’impegno dell’arte come strumento di dialogo, rispetto e ecologia ma anche denuncia contro abbandono e incuria.

Il concept “Giardino di transizione” con le opere di Bruno Melappioni intende rappresentare lo stato d’animo di chi fortemente spera nella salvezza, di qualcosa o di qualcuno, ma non perde la lucidità del pensiero critico che porta a riflettere sul millenario rapporto tra natura e cultura ed avere consapevolezza del tempo presente.