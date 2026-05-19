Il 15 giugno al via le Guardie mediche turistiche

TRAPANI – Emanata la delibera del Commissario straordinario dell’ASP Trapani per il servizio di Guardia Medica Turistica da attivare per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, individuato dal Dipartimento Cure primarie. Una sola variazione rispetto al 2025, quella del presidio sanitario di Tonnarella, con apertura H12 per 7 giorni su 7.
In totale in provincia di Trapani saranno dieci i presidi, sette con attività diurna dalle ore 08:00 alle 20:00, due presidi con attività permanente e un presidio di “Assistenza Sanitaria Turistica” (Erice Vetta), così specificati:
San Vito Lo Capo 8,00/20,00
Marausa 8,00/20,00
Marettimo H24
Tonnarella 8,00/20,00
Triscina 8,00/20,00
Tre Fontane H24
Alcamo Marina 8,00/20,00
Scopello 8,00/20,00
C/mmare del Golfo 8,00/20,00
Erice Vetta 8,00/20,00 da lunedì a venerdì
Queste si integreranno con i servizi di Continuità assistenziale (ex Guardie mediche ordinarie), che garantiscono l’assistenza medica di base per urgenze notturne, festive e prefestive, quando il proprio medico di famiglia non è disponibile.