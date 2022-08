Il 19 agosto “Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna”

PARTANNA – Venerdì 19 agosto alle ore 21.30 al Castello Grifeo di Partanna, si terrà la I^ edizione del ‘Premio 91028 – il Premio della Città di Partanna’, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, in collaborazione con la rivista culturale on line Loft Cultura, con il patrocinio del Comune di Partanna, dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Unione dei Comuni del Belice. Si tratta dell’evento dedicato a tutte quelle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare in auge il nome di Partanna.

L’Associazione ‘Ciuri’ dal 2015 porta avanti l’iniziativa di premiare le eccellenze del territorio e nel tempo ha organizzato il Premio a Marsala, a Favignana e a Paceco, in sinergia con le istituzioni. “Dare vita all’iniziativa nella Città di Partanna – dice Filippo Peralta – in cui già negli altri anni abbiamo portato avanti manifestazioni culturali dialogando al meglio con l’Amministrazione comunale, è motivo di grande orgoglio. Si realizza un obiettivo importante per la nostra Associazione, dando lustro, com’è nella nostra mission, alle eccellenze del territorio belicino che vanta esperienze importanti per l’ambito culturale ma non solo. Invitiamo quanti vorranno condividere con noi questa serata al Castello Grifeo, luogo di eccezionale storia e bellezza”.

“Siamo lieti di un evento dedicato alle eccellenze partannesi nei vari ambiti – dice il sindaco, Nicolò Catania – un Premio che gratifica quanti si sono spesi nel tempo con abnegazione per la migliore visibilità della nostra città. Premiare le professionalità e valorizzare le competenze è un’azione in cui crediamo. Siamo certi che la serata offrirà momenti di grande emozione”.

Presenteranno l’evento, che sarà ricco di momenti di puro spettacolo, Ninny Bornice e Jana Cardinale.