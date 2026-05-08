Il 19 Slalom di Sant’Andrea di Bonagia aprirà la stagione slalom nella provincia trapanese e sarà valido per la Coppa Acisport di quinta zona

CIANCIANA – La scuderia RO racing sarà presente al 19 Slalom di Sant’Andrea di Bonagia, che aprirà la stagione slalom nella provincia trapanese e sarà valido per la Coppa Acisport di quinta zona: Antonino Di Matteo, fresco vincitore dello Slalom di Mussomeli, proverà a fornire una nuova prestazione convincente con la sua Gloria C8 Suzuki. A dare manforte al driver di Sciacca ci sarà il nuovo arrivato in scuderia, Francesco Bigione, che sarà della partita con una Gloria B5 Suzuki, altra vettura di vertice. In Gruppo N proverà a dire la sua Maurizio Marino con una Peugeot 106 N1600.