Il 2° Giro di Sicilia nel Belice attraverserà il territorio belicino a fine settembre

PARTANNA – Attraverserà il territorio belicino, il 29 settembre prossimo, la seconda tappa della corsa ciclistica “Il Giro di Sicilia”, che partirà da Selinunte, per passare da Castelvetrano, poi da Partanna, Poggioreale e Salaparuta, per giungere, infine, a Mondello, a Palermo. La corsa è stata suddivisa in quattro tappe ed è organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana. Le date – dal 28 settembre al 1° ottobre – sono state ufficializzate dall’Unione Ciclistica Internazionale. “Un’occasione importante per il gli operatori turistici selinuntini e per territorio belicino tutto – dice il sindaco di Partanna, Nicola Catania – che continua a legarsi al prestigio del Giro di Sicilia. – Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti gli organizzatori e a chi si adopererà per il necessario lavoro da svolgere per il passaggio del Giro nei nostri Comuni”.