Il 20 e 21 dicembre ritorna dopo 12 anni il Rally Conca d’Oro

CORLEONE – Continua senza sosta il lavoro organizzativo degli uomini della DLF Academy per il Rally Conca d’Oro “Città di Corleone”. La manifestazione, organizzata dall’Academy nissena, in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’Assessorato al turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano, si disputerà a Corleone il 20 e 21 dicembre prossimi. La gara, che può vantare tra i suoi vincitori anche il pluricampione del mondo di rally Tommy Makinen, mancava dal panorama motoristico siciliano da ben dodici anni. Nell’edizione del ritorno, le tradizionali strade su terra che hanno reso celebre la competizione, verranno sostituite dalle lingue nere d’asfalto dell’entroterra del palermitano che animeranno, almeno per questa edizione, le sfide con il cronometro. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a venerdì 12 dicembre alle 23:59, ma è probabile che venga richiesto il prolungamento temporale. Il tracciato, che misura complessivamente poco più di 231 chilometri, dei quali 53 cronometrati, vedrà gli equipaggi impegnati nella giornata di domenica 21 dicembre in sei prove speciali: la San Marco e la Palazzo Adriano che verranno ripetute tre volte. Riordini e parchi assistenza saranno ospitati in centro a Corleone. Le verifiche pre-gara troveranno sede, sempre a Corleone, nella centralissima Piazza Falcone e Borsellino parimenti alle cerimonie di partenza e arrivo che saranno ubicate in Corso dei Mille. Gli equipaggi avranno modo di provare le vetture da gara nello shakedown in programma sabato 20 dicembre dalle 10:30 alle 15:30 sulla strada Intercomunale 14 di Rasello. Nell’ultima edizione disputata, quella del 2013, si imposero Luigi Ricci e Christine Pfister, a bordo di una Subaru Impreza STI N14.