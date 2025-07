Il 22 luglio si inaugura a Gibellina InfoPoint e nuova sede della Rete Museale e Naturale Belicina

GIBELLINA – La Valle del Belice si prepara ad accogliere visitatori, turisti e comunità locali con un nuovo strumento di promozione del territorio. Martedì 22 luglio sarà, infatti, inaugurata a Gibellina, in piazza XV Gennaio ’68, la nuova sede operativa della Rete Museale e Naturale Belicina, un InfoPoint turistico che nasce nell’ambito del progetto Ahlan bik: arte, natura e cultura nella Valle del Belice, cofinanziato dal Gal Valle del Belice attraverso il PSR Sicilia 2014-2020.

Il nome del progetto, Ahlan bik, significa “benvenuto” in arabo, e rappresenta un invito all’accoglienza partecipata. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Rete Museale e Naturale Belicina, il Comune di Gibellina e la Pro Loco Avanguardia Dinamica, e intende offrire ai visitatori della città d’arte sorta in segno di rinascita dopo il terremoto del 1968, ma anche dell’intero territorio belicino, un’esperienza unica tra arte, paesaggio e memoria storica.

L’InfoPoint, collocato nei locali sotto i portici del municipio di Gibellina, sarà il punto di riferimento per i turisti che desiderano orientarsi tra gli itinerari culturali, naturalistici, archeologici, antropologici, artistici, e del “saper fare”, della Valle del Belice. Operativo grazie ai volontari della Rete, agli operatori del Servizio Civile Universale e al sostegno delle UNPLI provinciali, il centro sarà aperto secondo orari pensati per massimizzare la fruizione durante i flussi turistici.

Il progetto prevede la creazione di una rete diffusa di punti informativi situati nei Comuni belicini, con pannelli e QR code multilingua che rimanderanno a contenuti digitali e interattivi accessibili tramite una app dedicata. Inoltre, con il progetto nascerà anche un ufficio di segreteria e coordinamento che promuoverà tavoli di lavoro tra gli attori territoriali per strutturare una governance partecipata e inclusiva.

“Siamo pronti ad inaugurare la nuova sede operativa della Rete Museale e Naturale Belicina a Gibellina – dice il presidente Giuseppe Maiorana – Questo InfoPoint turistico rappresenta un passo fondamentale per il nostro network che mira alla promozione del patrimonio artistico e naturalistico della Valle del Belice. Grazie alla collaborazione con il Comune di Gibellina e la Pro Loco Avanguardia Dinamica, offriremo ai futuri viaggiatori un’esperienza immersiva tra arte, paesaggio e memoria storica. Ahlan bik non è solo un centro informazioni, ma un invito a scoprire, ascoltare e vivere la nostra Valle, anche in vista di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026. Ahlan bik è un gesto culturale che ci permetterà di rafforzare il legame tra territori e persone”.

“Sarà una grande risorsa avere un InfoPoint turistico, che possa accogliere i tantissimi visitatori che in ogni periodo dell’anno vengono a Gibellina per ammirare le preziose opere d’arte contemporanea che la nostra cittadina custodisce – dice il sindaco Salvatore Sutera – Per questo abbiamo aderito con entusiasmo al progetto Ahlan bik, dando in comodato d’uso dei locali comunali, proprio nella piazza in cui sorge il municipio, centro simbolico della rinascita gibellinese dopo la distruzione del sisma”.

Ecco il programma di martedì 22 luglio, Sala Agorà “Leonardo Sciascia”:

16.30 saluti istituzionali di Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, Alessandro La Grassa, direttore del Gal Valle del Belice, Sergio Zummo, presidente della Pro Loco di Gibellina APS, Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina; alle 17 presentazione del progetto e dei risultati con illustrazione delle attività svolte, a cura di Giuseppe Maiorana, RMNB, e dell’architetto Gianluca Riggio; “Gli itinerari della Rete: tra arte, natura e cultura”, a cura di Giulia Casamento; presentazione dei video promozionali degli itinerari, a cura di Melqart srl; “UnApp per la Rete”, a cura di Antonino La Commare e Roberto Puccio.

17.40 il talk “Prospettive future, sostenibilità e collaborazioni in RETE”, con Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci Sicilia, Andrea Cusumano, direttore artistico Gibellina Capitale italiana dell’Arte Contemporanea 2026, Maria Elena Cusenza, responsabile territoriale di CoopCulture Sicilia, Rosalia D’alì, presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale, Giuseppe De Caro, presidente dell’Antica Trasversale Sicula, Giuseppe Maiorana, presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, Daniela Scarsi, responsabile Rural Sicily – Gal Valle del Belice, Lina Stabile, responsabile Visit Belice, modera Enza Messana.

18.30 apertura e inaugurazione InfoPoint/Uffici palazzo comunale, piazza XV Gennaio ’68

19.00 Brindisi ed aperitivo con i vini dell’Azienda Agricola Palazzolo NOAH – Lo zibibbo della RETE.