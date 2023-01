ERICE – Il 3, 4 e 5 gennaio l’Erice Xmas Tech porterà nel borgo i giochi di ruolo e da tavolo, la realtà virtuale e quella aumentata.

L’associazione culturale Nerd Attack, infatti, organizza in collaborazione con il Comune di Erice e la Fondazione Erice Arte, un evento al Teatro Gebel Hamed, nel cuore del centro storico di Erice, che per la prima volta si trasforma in una sala multimediale dedicata ai giovani e alla tecnologia.

“Si tratta di una vera e propria scommessa – dichiarano i Nerd Attack -, per la prima volta, infatti, il borgo di Erice ospiterà un evento invernale legato al mondo della tecnologia. La scelta del Teatro Gebel Hamed è strategica, per l’importanza della struttura stessa: fulcro della cultura ericina e siciliana, diventa, per questa volta, un vero e proprio tempio hi-tech. Per noi, già creatori di importanti eventi come il Trapani Comix e l’Erice Fantasy, è un grande vanto poter organizzare qualcosa di simile a Erice. L’obiettivo è abbinare la tradizionalità del borgo alla modernità della realtà virtuale e realtà aumentata senza, però, dimenticare i giochi di ruoli che sono la massima espressione della fantasia. Durante i tre giorni dell’Erice Xmas Tech, inoltre, sarà possibile acquistare l’abbonamento Early Bird scontato per il Trapani Comix che si svolgerà a maggio 2023″.

Il Teatro sarà diviso idealmente in tre sezioni. Il VR Center sarà il regno della realtà virtuale. L’Hado Arena prevede la creazione di un “campo di battaglia” attraverso la realtà aumentata. Infine, il Board Party prevede la creazione di uno spazio dove sarà possibile, in una grande area, immergersi in gioco da tavolo e di ruolo. L’ingresso nelle aree sarà gratuito, per alcuni giochi verrà richiesto un piccolo contributo. Orario di apertura: dalle 10.00 alle 20.00

Erice Xmas Tech è una iniziativa del calendario degli eventi di “EricèNatale”.

Oggi, lunedì 2 gennaio, in Piazza della Loggia, alle 17.30, appuntamento con la musica pop e rock per la rassegna “Cortili Narranti”, a cura dell’Associazione Salvare Erice. Sul palco i Bassless.