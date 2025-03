Il Belice in vetrina sul piccolo schermo grazie all’impegno del Gal

MENFI – Tradizioni locali, bellezze naturali e patrimonio culturale. Sono questi gli elementi della Valle del Belice valorizzati nelle tre puntate di “A tu per tu”, il programma condotto da Maria Grazia Cucinotta che andrà in onda in due puntate su La7 il 29 marzo e 5 aprile. La registrazione è avvenuta qualche giorno addietro a Porto Palo di Menfi e ha visto come ospiti anche Roy Paci, l’attrice Ester Pantano (della serie “Makari”) e la scrittrice Giuseppina Torregrossa. «Il Gal sostiene con entusiasmo questo progetto televisivo, che rappresenta un’importante vetrina nazionale per il territorio – ha detto il direttore del Gal Alessandro La Grassa – il Belice viene raccontato attraverso incontri con produttori locali, artigiani e personaggi del luogo, offrendo al pubblico un viaggio autentico tra cultura, storia e sapori». L’iniziativa rientra nel progetto “Discovering Rural Sicily: itinerari integrati ed esperienze uniche nell’isola dell’accoglienza” di cui il Gal “Valle del Belice” è capofila di altri 5 Gal siciliani. Il progetto è finanziato dall’Assessorato regionale agricoltura e foreste, attraverso la sottomisura 19.3 “Cooperazione fra Gal”.