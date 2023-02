Il Borgo Livio Bassi rivive con il progetto di Social Housing promosso da IACP Trapani

TRAPANI – Procedono i lavori di recupero e riqualificazione di tre edifici all’interno del borgo rurale “Livio Bassi”, nella frazione di Ummari. Un importante progetto, quello realizzato dall’IACP di Trapani, grazie al finanziamento del PO FESR 2014/2020 per il potenziamento del patrimonio pubblico e il recupero di alloggi sociali e servizi destinati alla collettività attraverso la formula dell’Housing Sociale. I lavori, per un importo complessivo di 1.610.440,70 euro, sono stati affidati alla ditta “Tecnogen” di Mussomeli e prevedono la riqualificazione edilizia ed energetica di tre edifici, due dei quali saranno adibiti esclusivamente ad alloggi sociali, il terzo invece, destinato interamente a servizi sociali.

“Siamo soddisfatti sui tempi del procedimento – ha affermato l’architetto Francesca D’Amico, RUP di progetto per l’IACP di Trapani – si tratta di una grande opportunità per ridare luce ad un borgo storico, patrimonio del nostro territorio da valorizzare. L’esecuzione dovrà essere completata entro settembre 2023”.

Sono quattro le tipologie di alloggi che differiscono tra loro per metri quadri. Le prime due, che presentano una piccola metratura (40,04 e 49,1 mq), saranno destinate a single o coppie, mentre le altre due tipologie (74,8 – 79,4 – 90,2 – 92,0 mq), sono rivolte a nuclei familiari più grandi, in cerca di un alloggio che possa soddisfare il loro bisogno. All’interno della stessa zona di intervento sono previsti altri progetti interessati al miglioramento dell’area, come l’adeguamento di un fabbricato da adibire a servizi sociali per anziani e persone diversamente abili. L’edificio è suddiviso in zone comuni dove sarà possibile svolgere diverse attività ricreative. Inoltre, una sala sarà adibita a laboratorio informatico e verranno predisposti spazi per la ristorazione e per il riposo.

Oltre al recupero dell’area, è prevista una riqualificazione energetica dei fabbricati, con l’impiego di criteri di edilizia sostenibile e utilizzo di fonti rinnovabili, fra cui infissi a risparmio energetico e generatori di calore ad alta efficienza.

L’intervento è finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico del paesaggio urbano e dei manufatti esistenti, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l’organizzazione delle aree verdi.