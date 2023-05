Il braccialetto elettronico non funziona, ne approfitta per evadere dai domiciliari, ma viene subito rintracciato dai Carabinieri

MISILISCEMI – I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno arrestato, per il reato di evasione, un pregiudicato trapanese classe 64. Il 59enne, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, si sarebbe allontanato arbitrariamente e immotivatamente dalla propria abitazione. Al primo controllo dei militari l’uomo faceva notare un malfunzionamento del dispositivo […]

MISILISCEMI – I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi hanno arrestato, per il reato di evasione, un pregiudicato trapanese classe 64.

Il 59enne, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, si sarebbe allontanato arbitrariamente e immotivatamente dalla propria abitazione. Al primo controllo dei militari l’uomo faceva notare un malfunzionamento del dispositivo elettronico che veniva subito segnalato alla ditta per la riparazione. I Carabinieri dopo 20 minuti circa tornavano nell’abitazione non trovando questa volta il 59enne che avrebbe approfittato del malfunzionamento del braccialetto e del precedente controllo per evadere. Dopo pochi minuti veniva rintracciato a bordo della sua microcar a pochi metri da casa mentre si fumava una sigaretta.

È stato arrestato dai Carabinieri che, a seguito dell’udienza di convalida, lo sottoponevano nuovamente agli arresti domiciliari così come disposto dal Giudice.