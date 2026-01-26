Il Capitano Mantovani dialoga sulla legalità con gli alunni dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”

CASTELVETRANO – Si è concluso con grande successo il ciclo di incontri dedicati all’Educazione alla Legalità che ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e le classi terze della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di Castelvetrano “Lombardo – Radice Pappalardo”. L’iniziativa, promossa dal Comando dell’Arma e fortemente voluta dal Capitano Giovanni Mantovani, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, si inserisce in una più ampia campagna di sensibilizzazione volta a trasmettere ai giovani i valori della cittadinanza attiva e della sicurezza.