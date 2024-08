Il Chiostro di San Domenico ospitera’ gli appuntamenti del mese di agosto. A inaugurare il nuovo ciclo sara’ la pianista Serena Valluzzi

TRAPANI – Lasciando momentaneamente il naturale palcoscenico del Teatro Di Stefano, la 76ᵃ Stagione teatrale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese entra nel vivo della sua programmazione e sposta gli spettacoli in altro luogo. Per questa seconda parte del calendario estivo, infatti, lo storico Chiostro di San Domenico (salita San Domenico) sarà il protagonista di tutte le manifestazioni del mese di agosto e ad inaugurare il nuovo ciclo di appuntamenti sarà la pianista Serena Valluzzi che sabato 10, durante il suo recital pianistico dal titolo Racconti visionari, farà ascoltare alcune composizioni tratte dai repertori di Robert Schumann e Maurice Ravel.

Di Schumann, la Valluzzi eseguirà per intero la complessa Opera 16 “Kreisleriana”.

Il concerto proseguirà con l’opera di Maurice Ravel “Gaspard de la nuit”, tre composizioni pianistiche scritte da Ravel nel 1908.

Il concerto prevede un costo del biglietto di 12 € (settore unico) da acquistare on line sul sito www.lugliomusicale.it o direttamente al botteghino sito all’interno di Villa Margherita, o ancora, direttamente in loco il giorno del concerto, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti.

La biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00.

Per chi lo desiderasse, sarà disponibile fino al 2 novembre il “Concerti senza confini”, l’abbonamento che comprende due spettacoli che si terranno al “Tonino Pardo” tra novembre e dicembre (settore unico 20,00 €).

Per Associazioni ed Enti convenzionati è previsto uno sconto sul prezzo dei biglietti, mentre ai possessori della “Trapani Welcome Card” sarà riconosciuto uno sconto del 10%. L’ingresso ai disabili con carrozzina è gratuito e per l’accompagnatore è previsto un prezzo ridotto del biglietto. L’Ente Luglio Musicale aderisce a “18App” (per informazioni consultare il sito www.18app.italia.it) e “Carta del docente” (www.cartadeldocente.istruzione.it). Per tutti gli under 35 è invece possibile usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di tutti i biglietti sottoscrivendo la “Carta fedeltà under35” con una spesa di 10,00 €

Per l’intero programma e maggiori informazioni si puo’ consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.