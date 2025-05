Il cielo di San Vito lo Capo si tinge di colori e creatività

SAN VITO LO CAPO – Dal 21 al 25 maggio 2025, San Vito lo Capo ospita la 15ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, un evento che incanta grandi e piccini con spettacoli unici nel cielo della splendida località siciliana.

Il festival prenderà il via mercoledì 21 maggio con la parata di apertura che partirà dal Palazzo Comunale e raggiungerà la spiaggia. Una volta giunti al Campo Volo, il cielo si popolerà di aquiloni di ogni forma e colore, dando ufficialmente inizio alla manifestazione.

Durante le cinque giornate, i visitatori potranno ammirare le esibizioni degli aquilonisti che si susseguiranno quotidianamente dalle 10:30 alle 17:30 sulla spiaggia. Parallelamente, i laboratori didattici saranno attivi tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, offrendo a tutti la possibilità di creare e decorare il proprio aquilone personalizzato che rimarrà come ricordo della manifestazione.

Il divertimento per i più piccoli non mancherà con gonfiabili, spettacoli di magia e giocoleria che animeranno la Villetta Faro in diversi momenti della giornata, mentre Piazza Santuario e via Savoia diventeranno il palcoscenico di artisti di strada, parate con mascotte e il villaggio Children Flying Kites con fiabe animate.

Tra i momenti più significativi del festival spicca la commemorazione del 33° Anniversario della Strage di Capaci, prevista come sempre per venerdì 23 maggio alle ore 17:58, l’orario esatto dell’eccidio. Sarà una cerimonia solenne caratterizzata dal volo di aquiloni bianchi e a tema, accompagnata dalla lettura di brani dai testi di Giovanni Falcone, per ricordare tutte le vittime delle mafie e in particolare della strage del 1992.

Il sabato sera regalerà uno dei momenti più magici con il volo notturno degli aquiloni illuminati che, accompagnati da giochi di luce e musica, dipingeranno geometrie luminose nel cielo stellato. A contorno, eventi culturali come l’esposizione collettiva di pittura con esibizione estemporanea a cura dell’associazione “Ophea” e l’VIII Raduno Poetico “Isola di Favignana” con la cerimonia di consegna del Premio letterario “Fratelli Giangrasso” 2025.

Le serate del festival saranno arricchite da un variegato calendario di spettacoli: si parte mercoledì con la cerimonia di apertura seguita da una serata musicale con Alex & Sabry, si continua giovedì con la favola musicale “Gli Aristogatti” della Compagnia teatrale Sipario, venerdì con la musica dal vivo dei The Foreway, sabato con il concerto degli Extralarge, fino alla serata conclusiva di domenica che vedrà in scena il musical “La Sirenetta” dell’International Dance Academy di Francesca Colomba.

Ritorna il contest “Diploma Festival Internazionale degli Aquiloni”, promosso dall’Associazione Radioamatori sezione “Nunzio Nasi” di Trapani. Operatori radioamatoriali e appassionati di radioascolto avranno l’opportunità di collegarsi con diverse stazioni radio e condividere l’entusiasmo per la radio. Il regolamento è disponibile sul sito www.aritrapani.it.

Il Festival Internazionale degli Aquiloni – Emozioni a naso in su! è ideato da Ignazio Billera e organizzato da Emporio Musica in collaborazione con Centro Media, con il sostegno del Comune di San Vito lo Capo, degli operatori turistici sanvitesi e degli sponsor.

Per informazioni: www.festivalaquiloni.it.