Il cinema incontra la scuola

CASTELVETRANO – L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo è stato presente con un corto al “Mazara Del Vallo Film Festival” che si è svolto dal 25 al 29 Settembre 2023. Il Festival MdV Meets Cinema nasce all’interno del progetto “School meets Cinema” del quale rappresenta anche l’evento conclusivo. Come recita il Bando “… il film Festival nasce per costruire un ambiente innovativo di incontro, confronto e fruizione critica di produzioni audiovisive ispirate al mondo educativo… L’obiettivo è quello di creare un ponte tra le scuole e il cinema e promuovere l’uso dell’audiovisivo nei percorsi scolastici”.

Lunedì 25 settembre presso il Cine-teatro Rivoli si è tenuta la cerimonia di apertura a cui hanno partecipato la Dirigente Scolastica Maria Rosa Barone e 3 docenti dell’Istituto. Ad accogliere i presenti l’Orchestra della scuola “Pirandello” che ha eseguito brani ispirati alla tradizione cinematografica italiana ed internazional; si è esibita la bravissima soprano Rosaria Buscemi. Tra i vari interventi quello della Dirigente Scolastica dott.ssa Serafina Di Rosa e come lei stessa ha sottolineato il Festival ha certamente rappresentato un momento di incontro tra scuole, filmmaker e studenti che hanno realizzato film incentrati su diverse tematiche che interessano la scuola e il vissuto dei giovani. I film in concorso sono stati proiettati al Cinema Rivoli di Mazara suddivisi in 3 sezioni:

-Sezione A (opere realizzate da scuole e/o studenti);

-Sezione B (film realizzati da film maker o associazioni sui temi dell’istruzione, formazione e gioventù);

-Sezione “School Meets Cinema” (17 corti realizzati dagli istituti di Mazara del Vallo all’interno del progetto).

L’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo ha partecipato con un cortometraggio dal titolo “Nadir”, realizzato come prodotto finale di un progetto Erasmus+, “Take 2 collabor…ACTION”, in collaborazione con i paesi partners Polonia, Lettonia e Spagna. Lo short film ha affrontato il tema, attualissimo, dell’inclusione nella nostra società di chi è in fuga dal proprio paese alla ricerca di un futuro migliore, mettendo anche a rischio la propria vita. E’ stato il risultato della voglia e della cura con cui si ritiene necessario raccontare una storia importante. Il corto è stato proiettato nella mattinata del 26 settembre alla presenza di una rappresentanza della Scuola Secondaria di Primo grado, esattamente 11 alunni con due docenti accompagnatori, e da numerosi spettatori provenienti da altre scuole della provincia di Trapani.

L’evento si è concluso al Teatro Garibaldi con un’interessante Tavola Rotonda che ha costituito un momento di confronto e riflessione sulla validità dell’alfabetizzazione audiovisiva nei percorsi educativi tra gli attori del Concorso.

Soddisfatti i docenti del percorso intrapreso e dell’energia impiegata: i ragazzi l’hanno saputa restituire con le emozioni che sono riusciti a trasmettere a tutti i presenti in sala.