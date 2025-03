Il Circolo Cacciatori si è dotato di un defibrillatore, importante presidio sanitario acquistato nei giorni scorsi dalla nuova direzione

PARTANNA – Il Circolo dei Cacciatori di Partanna si è dotato di un defibrillatore, uno strumento che può salvare la vita se usato con tempestività da un operatore che lo sappia fare. Al Circolo non mancano né i possibili “clienti”, dato che l’età media dei 175 soci supera abbondantemente i 70-75 anni, né manca chi sappia usare il defibrillatore: sono ben 7 i soci che, dopo aver seguito gli opportuni corsi, hanno conseguito gli attestati di esecutori BLSD, acronimo per Basic Life Support Defibrillation. Addirittura nel recente passato un socio che si era sentito male è stato soccorso da un altro socio che aveva seguito il corso di esecutori BLSD e che è intervenuto con fermezza fino all’arrivo dell’ambulanza. Riteniamo molto positivo il fatto che la nuova direzione, guidata da Filippo Cusenza, abbia deciso di acquistare questo presidio Medico che serve a ripristinare il normale ritmo cardiaco in caso di arresto cardiaco (a.b.).