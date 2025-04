Il Circolo Cacciatori…si mette in gioco!

di Antonino Bencivinni Il torneo di gioco a carte 500, organizzato tra i suoi soci dal direttivo del Circolo Cacciatori di Partanna, iniziato a marzo, ha registrato un’ampia partecipazione dei soci che sono 175. Sono state 16 le coppie di soci che si sono dati “battaglia” in 4 gironi di 8 giocatori ciascuno che si sono cimentati in tre partite per ogni girone. Le prime due coppie classificate in ogni girone hanno superato il primo turno e si è continuato a giocare: alla fine la coppia che si è classificata prima è stata la coppia Santo Corrente – Vito Zarzana, seconda la coppia Nicola Crapotta – Stefano Clemenza, terza la coppia Vincenzo Marchese – Giuseppe Lombardo. La premiazione è avvenuta il 5 aprile alla presenza del sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, socio onorario del Circolo, accompagnato dall’assessore Roberto De Gennaro. Soddisfatto il presidente del Circolo Cacciatori Filippo Cusenza: “Per circa dieci giorni – ha ribadito – all’interno dei locali del Circolo c’è stata una nuova coinvolgente animazione. Continueremo a creare ‘movimento’ all’interno del Circolo. E’ già in programma, infatti, una nuova iniziativa: un torneo di biliardo”.