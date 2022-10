Il Colonnello Alberto Nola cede il comando dell’unità dell’Esercito al parigrado Michelangelo Genchi

TRAPANI – Si è svolta oggi (14 ottobre) presso la caserma M.O.V.M. “Luigi Giannettino”, sede del Sesto Reggimento bersaglieri di Trapani, la cerimonia di avvicendamento al comando dell’unità inquadrata nella Brigata Meccanizzata “Aosta” tra il Colonnello Alberto Nola e il parigrado Michelangelo Genchi. Alla cerimonia, presenziata dal Comandante del distaccamento della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Generale di Brigata Maurizio Taffuri, erano presenti le massime cariche militari, civili e religiose, nonché le Associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia.

Durante il suo periodo di comando, il Colonnello Nola ha garantito un supporto incondizionato alle Istituzioni locali, in particolar modo nel contrasto al dilagare della pandemia. In qualità di Comandante del Raggruppamento “Sicilia Occidentale”, ha guidato il Sesto Reggimento bersaglieri nella condotta dell’operazione “Strade Sicure”, inglobando sotto il suo comando tutte le unità operanti nel settore della Sicilia occidentale e successivamente anche di quello orientale divenendo il primo Comandante del Raggruppamento “Sicilia”.

Il Comandante cedente durante il suo intervento ha ringraziato i Sindaci dei Comuni della Provincia di Trapani “per la vicinanza dimostrata dai cittadini ai fanti piumati che operano e vivono nel tessuto sociale dei predetti comuni e che da anni si adoperano per rendere un servizio efficiente ed efficace in favore non solo delle istituzioni locali, bensì di tutta la comunità”. Rivolgendosi poi agli uomini e alle donne del Reggimento, il Colonnello Nola ha detto: “Dopo due anni e mezzo lascio il comando del Sesto, unità all’avanguardia che guarda al futuro, pronta ad affrontare le sfide del domani”.

Il Colonnello Michelangelo Genchi, proveniente dal Comando delle Forze Operative Terrestri e Comando Operativo Esercito, da oggi diviene custode della Bandiera di Guerra del Sesto Reggimento bersaglieri, fregiata di 2 Ordini Militari d’Italia, di 2 Medaglie d’Oro al Valor Militare, 4 Medaglie di Bronzo al Valor Militare e 1 Medaglia d’Argento al Valor dell’Esercito.