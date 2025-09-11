Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, in visita alla Compagnia dei Carabinieri di Alcamo

ALCAMO – Nella mattina odierna (11 settembre), presso la sede della caserma “Ugo De Carolis” di Alcamo, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” – Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco – ha incontrato una rappresentanza dei militari del Comando Compagnia Carabinieri e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari per il quotidiano impegno, gli encomiabili risultati operativi conseguiti, ma soprattutto per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio invitando tutti i militari ad agire quotidianamente con serenità e determinazione nell’adempimento dei compiti istituzionali.

Nella circostanza, il Comandante della Legione, accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani e dal Presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha visitato il museo degli oggetti e delle uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri, realizzato grazie all’impegno del personale della Sezione A.N.C. di Alcamo.