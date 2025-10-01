Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale Ubaldo Del Monaco, in visita alla stazione di Favignana

FAVIGNANA – Nella giornata di ieri 30 settembre il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” – Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha incontrato una rappresentanza dei militari in servizio alle isole Egadi (Stazione CC e Battello CC 405).

Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari per il quotidiano impegno, gli encomiabili risultati operativi conseguiti, ma soprattutto per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio invitando tutti i militari ad agire quotidianamente con serenità e determinazione nell’adempimento dei compiti istituzionali in quanto punto di riferimento per le isole minori.

L’alto Ufficiale ha inoltre sottolineato l’importanza di assicurare sempre massima prossimità alla comunità, con capacità di ascolto, passione e vivo orgoglio di essere Carabinieri.

Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale e dal Comandante della Compagnia di Trapani, ha visitato inoltre il Posto Fisso di Marettimo dove i militari garantiscono la presenza H24 per tutta la stagione estiva.