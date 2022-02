Il Comune di Partanna a sostegno degli Agricoltori, oggi in piazza a Trapani

TRAPANI – Il sindaco di Partanna, Nicolò Catania, ha partecipato questa mattina (17 febbraio) a Trapani, a Palazzo del Governo, alla manifestazione indetta da Coldiretti per dire stop alle speculazioni e al caro bollette. Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740 mila imprese agricole che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia e ora sono strozzate dalle speculazioni. L’iniziativa di oggi si è svolta contemporanea in tantissime piazze italiane, per reclamare liquidità alle imprese e lo sblocco degli interventi per il settore fermati dalla burocrazia, ma anche progetti concreti per cogliere le opportunità che vengono dall’agricoltura con le fonti energetiche rinnovabili, dal biogas al fotovoltaico sui tetti di aziende e stalle. “Agricoltori e allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. Eravamo al loro fianco per dire stop alle speculazioni”, ha evidenziato il sindaco Catania.