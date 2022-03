PETROSINO – Anche per il 2022 il Comune di Petrosino aderisce a “M’Illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005. L’edizione di quest’anno, che ricade oggi (11 marzo), prevede l’adesione di due “mentori”: l’ultraciclista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso. La prima in quanto testimonial attiva della bici e il secondo quale promotore delle piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone ha deciso per l’occasione di coinvolgere nell’iniziativa tutte le alunne e gli alunni che frequentano le scuole di Petrosino di pertinenza comunale. Nel dettaglio, ogni studente pianterà una talea da collocare nelle aiuole dei plessi scolastici e se ne prenderà cura durante le varie fasi della crescita.