Il Comune di Petrosino compie 40 anni. Venerdì 10 luglio i festeggiamenti voluti dall’Amministrazione Giacalone

PETROSINO – Il Comune di Petrosino compie 40 anni. Era il 10 luglio 1980 quando l’ente acquisì l’autonomia dal Comune di Marsala. Una ricorrenza che verrà festeggiata venerdì prossimo (10 luglio) con alcune iniziative volute dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone.

Nel dettaglio, il programma prevede:

– Ore 21:00 Esibizione Banda Musicale sul lungomare Biscione e in piazza Biscione;

– Ore 21:30 Proiezione all’Oasi Zone del docufilm intitolato “Petrosino, una storia lunga 40 anni”;

– Ore 22:30 Luci Sul Mare – Giochi pirotecnici in quattro punti (Monumento Birds, Monumento Buon Vento, Piazza Biscione e Monumento Marenostrum).

“E’ una ricorrenza che merita di essere festeggiata come si deve, pur nel rispetto delle limitazioni attualmente vigenti sul fronte del Coronavirus”, evidenzia il Sindaco Giacalone. Che aggiunge: “Il 10 luglio 2020 rappresenterà uno spartiacque tra il difficile momento che abbiamo vissuto in questi mesi di lockdown e una ripartenza colma di speranza per il nostro futuro”.

Per assistere alla proiezione del docufilm è necessario prenotarsi entro le ore 23 di giovedì 9 luglio inviando un messaggio Sms o Whatsapp al numero 348.4766456 indicando nome e cognome del partecipante. A seguito della richiesta bisogna attendere una risposta di conferma.