Il Comune, in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese, presenta la VI edizione di Natale Mediterraneo

TRAPANI – Il progetto di quest’anno mira a celebrare le festività natalizie attraverso un ricco programma di iniziative con l’obbiettivo di valorizzare il grande patrimonio culturale e turistico della Sicilia e in particolar modo della città di Trapani.

La città si cala nel pieno spirito natalizio grazie alla presenza delle luminarie artistiche che ravvivano le piazze e le vie del centro. Queste, oltre a creare un’atmosfera suggestiva, valorizzano lo storico patrimonio architettonico cittadino rendendo più affascinanti e stimolanti le visite e le passeggiate di residenti e, soprattutto, dei numerosi turisti presenti in città in questo periodo.

Ricchissimo il programma che prevede diversi appuntamenti (alcuni dei quali si protrarranno fino a gennaio 2025), che si svolgeranno in diversi punti di maggiore aggregazione della città – come Piazza Vittorio Emanuele e Viale Regina Margherita dove, da qualche giorno e con chiusura fissata al 29 dicembre, si stanno svolgendo i tradizionali mercatini natalizi grazie alla sinergia nata con due realtà locali, la Hand Ball Erice e l’Associazione Creativity World, che propongono artigianato e prodotti tipici del territorio, Villa Margherita, all’interno della quale, anche quest’anno, sono presenti la pista di pattinaggio su ghiaccio e le giostre per i bambini – e in luoghi molto amati dai trapanesi come il Complesso Monumentale San Domenico e la Biblioteca Fardelliana. I due monumentali luoghi sono infatti al centro di queste festività. Dopo gli appuntamenti della scorsa settimana, si continua venerdì 20 dicembre: a partire dalle ore 18:00, all’interno della Sala Fardella della Biblioteca Fardelliana, si terrà il primo dei diversi incontri del progetto “Rileggiamo i classici” con Ornella Fulco, Giampiero Montanti e Stefania La Via. Oggetto del reading sarà il racconto Un canto di Natale di Charles Dickens (Ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il Complesso Monumentale San Domenico tornerà protagonista nel fine settimana: la rinnovata Sala Grande, il nuovo spazio teatrale da poco aperto al pubblico sito al primo piano, ospiterà infatti tre imperdibili eventi: sabato 21 dicembre, alle 18:30 si terrà il concerto sinfonico natalizio Walt Disney racconta, un viaggio musicale nel meraviglioso mondo dei personaggi più amati dai bambini e non solo. L’evento, inoltre, chiuderà il calendario appuntamenti di Favole, fiabe e altri racconti. Domenica 22, sempre alle 18:30, sarà la volta dello spettacolo musicale Canti del mare e del corallo con la cantautrice Sara Cappello che, accompagnata alla chitarra da Antonio Greco, interpreterà alcune antiche melodie della tradizione marinara. A Seguire la performance Donne di Corallo con gioielli della tradizione mentre il video mapping Riflessi di corallo trasformerà le pareti del Chiostro in un suggestivo palcoscenico di luci ispirate al corallo. A presentare la serata sarà Vittoria Abbenante (Ingresso libero).

Lunedì 23 sarà la volta del concerto Jazz proposto dal “Dante Fasullo Trio”. Accompagnato al basso elettrico da Vito Vulpetti e alla batteria da Salvatore Lo Fria, a partire dalle ore 21:00, il pianista ericino Dante Fasullo proporrà un repertorio misto che spazierà da brani classici a brani scritti e arrangiati dallo stesso (Ingresso libero).

Sempre al San Domenico, a partire da sabato 21 fino a martedì 31 dicembre, si svolgerà la mostra fotografica Geografie emotive proposta dall’Associazione WestWestWest: uno sguardo intimo e personale legato ai valori della vita, della famiglia e degli affetti particolarmente sentiti durante le festività natalizie. Proseguono intanto le iniziative inserite all’interno dell’evento Il Corallo: anima di Trapani – un viaggio tra arte, tradizione e innovazione: inaugurata lo scorso venerdì 13 dicembre, con chiusura fissata a mercoledì 8 gennaio, la rassegna celebra una tra le principali eccellenze artigianali che da secoli caratterizza l’identità della città di Trapani.

Grande attesa per Il Presepe del villaggio che a partire da sabato 21 a domenica 22 dicembre, dalle 17:30 alle 22:30, animerà l’antico Borgo Livio Bassi di Ummari con i tradizionali mercatini di Natale e tante iniziative pensate soprattutto per i più piccoli.

Anche quest’anno il focus principale di Natale Mediterraneo è sicuramente rappresentato dai giovani, sia dal punto di vista professionale, dando loro l’opportunità di esprimere il proprio talento grazie alla fruizione di spazi dedicati a performance musicali, sia come maggiori fruitori degli eventi, coinvolgendoli in attività ludiche, educative e interattive.

Per conoscere il programma completo delle iniziative è possibile visitare il sito del Comune di Trapani www.comune.trapani.it