Il concerto degli Archiesemble, col trapanese Alessio Pianelli

SEGESTA – Il Teatro Antico torna ad ospitare la musica per l’appuntamento di martedì 3 agosto alle ore 19.15, inserito nel programma del Festival Dionisiache, organizzato dal Parco Archeologico di Segesta, diretto da Rossella Giglio, con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo. Per l’occasione Gli ArchiEnsemble propongono il viaggio musicale tra le insenature del sentimento dal titolo “D’amore e altri furori”, che vede la presenza, come violoncello solista, del Maestro Alessio Pianelli. Il gruppo degli ArchiEnsemble è nato a Palermo dall’unione di musicisti provenienti dalle maggiori istituzioni musicali siciliane, accumunati da una forte passione e dall’entusiasmo verso il repertorio da ensemble cameristico. Negli anni ha lavorato sui programmi e perfezionato l’intenzione interpretativa, grazie all’esperienza maturata a livello internazionale e alla collaborazione con illustri solisti e direttori del calibro di Boris Belkin, Günter Neuhold, George Pehlivanian, Hubert Soudant, Simone Bernardini, Giovanni Sollima, Christoph Hartmann, Ramin Bahrami, Moni Ovadia, e i compositori Roberto Molinelli e Carlo Boccadoro. In quindici anni di attività si sono susseguite tante esibizioni prestigiose nelle sale da concerto di tutto il mondo: in Australia, al Sydney Italian Festival e alla Verbruggen Hall di Sydney (2007), a Canberra, in Tunisia, a El Jem e ad Hammamet al Festival Internazionale di Musica di Cartagine e ancora in Svizzera e Cina (2009), Brasile, Argentina Uruguay (2010) e Malta (2016). In occasione del Festival Dionisiache il gruppo si esibirà insieme al Maestro Alessio Pianelli, violoncello solista, eseguendo musiche di S. Tsintsadze, S. Coleridge-Taylor, B. Bartok, N. Skalkottas e di Alessio Pianelli.